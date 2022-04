Bluteams CONSULTING

PRÉSENTATION Blute@ms Consulting



Blute@ms Consulting a pour objectif de couvrir tous les métiers de l’Infrastructure soit en Régie(MCO) ou en mode Forfait sur les infrastructures Techniques Clients



Nous mettons à disposition les profils suivants pour manager et piloter les infrastructures :



- Ingénieur de production Unix/Windows

- Ingénieur de production Ordonnancement/Supervision,…

- Ingénieur d’Exploitation Applicative,…

- Ingénieur Système Windows / Unix / Linux / Virtualisation

- Ingénieur Stockage/Sauvegarde

- DBA Oracle ,SQL Server , Sybase,…

- Chef de projet Technique, Fonctionnel, Tests

- Architecte Infrastructure / Unix / Linux / Virtualisation

- Architecte Stockage / Sauvegarde



Les consultants Blute@ms en plus de leurs spécialités ont une expérience accrue sur l’infrastructure. Ils viennent du monde de la production informatique et en connaissent toutes les contraintes