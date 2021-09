Bo 'S JONGERS

Depuis 1995, Agis Consulting établit des recrutements durables. Nous avons évolué vers un partenaire solide pour nos clients dans le cadre de leur recrutements.



Notre approche se caractérise par un engagement de résultats et une forte affinité avec les segments du marché du travail, où nous avons l'intention de faire la différence.



Agis Consulting intervient dans les secteurs techniques (ingénierie, architecture, électronique, automatisation...) et s'occupe du recrutement de commerciaux, ingénieurs et cadres/managers.