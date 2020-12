Jeune ingénieur génie civil option structures et ouvrages, quadrilingue, débouché de l'école Polytech Clermont Ferrand.



J’ai acquis une formation transversale dans tous les domaines du BTP axée sur la géotechnique, le calcul de structures en plus d’une formation très riche dans les différents aspects du métier d'ingénieur travaux : planning prévisionnel, approvisionnement du chantier, consultation des cahiers de charges, animation des réunions, budgétisation et négociations financières, respect de la démarche QSE...



Aussi, lors de mon cursus, j'ai travaillé sur plusieurs projets qui couvrent la totalité des différents domaines du génie civil, comme le dimensionnement des structures en béton armé et précontraint, les structures métalliques et mixtes, le dimensionnement des fondations, des réseaux hydrauliques, des pistes autoroutières et aéroportuaires...



Mes compétences :

Hydraulique

Conduite de travaux

Négociation

Géotechnique

Béton armé

Calcul des structures

Ingénieur

Génie civil