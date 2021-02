Boris Arnaud MENDOUA MENDOUA

Bonjour je me nomme MENDOUA Boris, je suis un jeune très dynamique avec pleines de compétences dans divers domaines d'ingéniérie avec un sens de la responsabilité et du management en équipe. Ayant de très bonnes compétences dans le domaine pétrolier ainsi que dans le domaine de l'énergie électrique.



Mes compétences :

Autocad

World

Plan de maintenance des équipements corrosifs

Fluides et études PVT " Pression-Volume-Températur

Gestion des projets

Material Balance

Etudes des problèmes de contamination du Light Fue

Gestion des process

Gestions des risques et environnements autour des

Compétences diverses dans les équipements gaziers

Maintenance des équipements des Opérations de Gas-

Calcul et estimation des quantité en place des hyd

Mécanique des fluides

Process Engineering

Etude des Problèmes de venue d'eau dans les giseme

Logiciel: PROSPER, PVTP, MBAL, GAP, PIPESIM

Management opérationnel

Microsoft Office

Instrumentation