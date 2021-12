Boris Boitieux . bboitieux(@)gmail.com . (33).611.722.133

CV en ligne : http://goo.gl/6XFo8T // Portfolio : http://goo.gl/xlA1tg



Spécialisé dans la communication online, je suis sensibilisé aux contraintes de ce support qui évolue constamment. Je place une attention particulière au graphisme, à l'ergonomie et à l'interactivité afin de fournir à l'internaute une expérience riche et marquante.



J'interviens essentiellement dans les domaines suivants :



- Graphisme : sites de type vitrine, corporate, expérimental, full flash ou html

- Campagne online : newsletters, bannières flash, habillages

- Identité visuelle : chartes graphiques, affiches, logotypes, icônes.

- Animation Flash : didacticiels, bannières, illustrations animées.



Spécialisations : Logiciels :

Très bonnes connaissances de : Photoshop, Adobe Flash, Adobe After Effect et Illustrator.



Programmation :

Actionscript 1&2, base en HTML/CSS.





Mes compétences :

Communication visuelle

Direction artistique

Adobe Flash

Web design

Graphisme

Photoshop

Illustrator

InDesign