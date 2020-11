Boris MALGRAS

Jovial, positif, créatif, autonome, fort d’une expérience professionnelle solide, j’ai

le commerce dans l’âme.

Le goût du challenge et la culture du résultat m’animent depuis ma première vente.

Des valeurs telles que la loyauté, l’esprit d’équipe, l’envie d’apprendre, le don de

soi, me paraissent essentielles à la vie en entreprise.

Sensible à l'esthétique et à la décoration, ouvert au monde du design: je suis

passionné par mon travail.



Mes compétences :

Techniques de vente

Ameublement

Logiciel Planit

Logiciel In Situ

Transformer le prospect en client

SAP

One shot