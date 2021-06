Bouchez BOUCHEZ SANDRINE (SANDRINE)

Après une carrière dans la gestion des ressources humaines ou jai accompagné les salariés dans leur vie professionnelle, jai voulu donner plus de sens à ma vie en accord avec mes valeurs et qui je suis de manière à trouver un équilibre dans tous les domaines de ma vie



Au cours de mon parcours, jai vu beaucoup de personne égarées dans leur vie professionnelle comme dans leur vie sentimentale.

je suis animée par l'idée daider les gens à se sentir bien et à développer tout leur potentiel pour quils soient épanouis dans tous les domaines de leur vie.

Je remercie mes enfants qui mont permis de mengager dans cette direction.

Le fait de trouver des solutions à leur problématiques, leurs particularités, leur hypersensibilité et leurs émotions débordantes mont amener sur le chemin de laccompagnement, aider chaque personne à mieux se connaitre, pour libérer tout son potentiel, lui donner des outils pour retrouver bien etre et sérénité, une vie harmonieuse et en accord avec qui on est et ce qui nous anime.



De la passion que je porte à lexploration du genre humain, et à sa compréhension, je sais quil y a un trésor caché dans chacun dentre nous et je serai ravie de contribuer à la révélation de celui-ci.

Mon souhait est de vous guider vers la meilleure version de vous-même, dapprendre à vous connaitre, à orienter vos pensées vers la réalisation de vos rêves, de vous transmettre des outils pour accéder au bien être au quotidien.





Si vous êtes perdue dans votre vie, en quête de sens, que vous ne savez plus comment sortir de vos tsunamis émotionnels, que vos pensées carburent et que vous ne savez plus comment les arrêter, je peux vous aider à y voir plus clair, retrouver la sérénité et créer la vie qui vous correspond !