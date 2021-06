Boughanmi MOHAMED ALI

Ecrire les scénarios de test en se basant sur des spécifications définies.

Création des rapports de test envoyé au client pour donner une statue sur la qualité du logiciel.

Définir des scénarios pour les démos chez le client (projet Essential : client Renault).

Faire des démos devant le client PSA dans le but de présenter les produit Faurecia-Clarion.

Gérer une équipe de testeurs sous-traitant.

Exécuter les tests de non-régression et les tests des nouvelles fonctions.

Faire des tests dendurance.

Exécuter des commande ADB via le Shell pour communiquer avec le bord (Récupérer les traces partir du SD).

Faire des Drive-Test en suède pour valider le Tuner et calibrer lapplication du navigation (TomTom).

Exécuter des commandes ADB via le Shell pour communiquer avec le bord (Installer des applications