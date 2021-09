Brahim BENAZZA

Management de projets

• Rédaction cahier des charges

• Organisation et pilotage des projets : qualité, coût, délai

• Gestion des actions et risques

• Reporting

• Coordination transversale de projets



Conduite du changement

• Analyse des écarts organisationnels

• Analyse des aptitudes aux changements

• Mise en place des plans de communication

• Mise en place des plans de formation et conception des moyens pédagogiques adéquats



Organisation

• Analyse des dysfonctionnements, recensement des besoins

• Préconisations/Force de proposition

• Optimisation et modélisation des processus

• Contrôle de la pertinence des actions menées