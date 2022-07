Brice TARDIT

En tant que directeur commercial mes principales missions sont: d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique et la stratégie commerciale, de fixer les objectifs et les tarifs.



Mon management permet aux collaborateurs d'atteindre les objectifs dans un cadre de travail agréable et propice à la communication, en les incitant à développer et à renforcer leurs compétences.



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Développement commercial

Management commercial

Gestion de projet

Management vertical et horizontal

Animation d'un réseau de distributeurs

Vente cycle long et court

Négociation