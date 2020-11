Brigitte ARNOULD

Depuis plus de 20 ans, j’évolue professionnellement dans les domaines de la logistique et de la gestion d’entrepôts, dans les secteurs de la grande distribution (Groupe Auchan), de l’agro-alimentaire (Campbellsoup : entrepôt de 30 000 palettes), de l’industrie (Groupes Ruget et Farex) et désormais de la santé vétérinaire (ALCYON : plus de 14000 références gérées).



COMPÉTENCES :



LOGISTIQUE et TRANSPORT :

- Responsable de services de réception, préparation, expédition, gestion des stocks et des inventaires, contrôle qualité, administratif…

- Contrôles internes : audits, certification, sécurité, herméticité…

- Suivi des indicateurs qualité et de performance

- Implantation de nouvelles organisations et activités logistiques

- Relations clients internes et externes

- Gestion et audit de prestataires de transport



MANAGEMENT :

- Gestion d’équipes : chefs d’équipe, chargeurs, employés logistiques, administratives…

- Recrutement des équipes intérimaires, CDD, CDI et apprentis

- Formation et évaluations internes, maître d’apprentissage





INFORMATIQUE : INFOLOG (AS400), SAP et LOGYS ( WMS), WORD, EXCEL et POWER POINT.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Logistique

Gestion de projet

Distribution

Management

Formation