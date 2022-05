Yoshihiro YAMADA

Diplômé en master MAIMIR spécialité Decision Risk Management à l'ISFA, jecherche un poste d'ingénieur en qualité / Méthode/ Amélioration continue/lean manufacturing (souvent en service qualité) pour évoluer vers un métier comme un expert lean 6 sigma (master black belt).J'aimerai me spécialiser dans la méthode du six sigma qui est un outil du lean manufacturing (amélioration continue).



Né en Nouvelle-Calédonie des parents japonais, je suis totalement bilingue (suivi une double scolarité française et japonaise)et parle couramment anglais(déplacements fréquents en Australie et école de langue en Nouvelle Zélande).



Très intéressé par le contact international, j'ai effectué mon stage au Japon dans une entreprise produisant de la bière. Ma mission a été de mettre en place la méthode du Six sigma pour réduire les variations des indices de qualité. J'ai également travaillé chez Airbus en tant que Corporate Risk management officer, mes missions ont été d'améliorer le processus de gestion des risques d'entreprise ainsi que le développement de l'analyse de Monte-Carlo sur l'impact temps(délai).



J'ai eu une formation pour pouvoir gérer les missions concernant:



1) Qualité, sécurité, environnement (QSE)



-Risque technique: en général, il concerne la partie (le groupe de) qualité. Comme pour mon stage je détermine les propriétés des problèmes, étudier les interactions, déterminer la cause puis réduire ce risque (Lean manufacturing)_ Cette méthode est aussi utilisé en risque financier_ Au final, elle contribue à l'amélioration continue (du processus, qualité....)



-Risque industriel: détection et évaluation des risques matériels, environnementaux. Réglementation des normes ISO (j'ai eu l'occasion de voir l'ISO 14001). Ce risque concerne le plus souvent la partie environnement .



-Risque humain: détection et évaluation des risques en lien direct avec l'humain. (ex rampe des escaliers, la chaleur en été...) Ce risque concerne donc plus la partie sécurité.



-Risque financier: risque du marché/ trading.







2) Recherches & Développement



Tout ce qui concerne les plans d'expériences.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Statistique

Risk management

Risk manager

CAPA

XHTML

Six Sigma

SAS Statistical Package

Pascal

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Matlab

Kanban

Kaizen

Java

Enterprise Risk management

DMAIC

Cascading Style Sheets

Audit