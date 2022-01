Brigitte FRANCOIS

Diplômée d'Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises, mon premier emploi fut au sein du Ministère de l'Education Nationale sur un contrat CNRS.



Peu de temps après, je rejoignais le secteur Privé pour intégrer de grands groupes tels que SIEMENS, McCORMICK - DUCROS et le monde des PME.



Mes différentes prérogatives furent exercées dans les domaines administratif, comptable, gestion mais aussi commercial, ressources humaines et informatique.



Forte d'expériences variées et réussies, mon parcours me conduisit naturellement à des responsabilités toujours plus marquées et à forte connotation managériale.



Méthodique, organisée et profondément attachée aux valeurs sociales et humaines, un de mes atouts majeurs est cette capacité à fédérer les ressources vives de l'entreprise autour d'un objectif commun, clé de voute de tout centre de profit.



Dynamique, volontaire et pugnace, ces traits de caractère cohabitent tout naturellement avec l'esprit d'entreprise.



Ainsi suis-je définissable.......!



Mes compétences :

Responsable

Manager

Organisation

Maroc

Directeur général