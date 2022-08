Brigitte HOGG

Après une suppression de poste et afin d’approfondir mes connaissances, j'ai effectué une formation certifiante en tant qu’Assistante Ressources Humaines auprès du centre de formation IFOCOP à Eragny. J’ai obtenu le diplôme d’Assistante Ressources Humaines de niveau III au RNCP. En plus de ces nouvelles compétences, je peux vous apporter mes 34 ans d’expérience professionnelle et même plus car j’accepterais aussi un contrat professionnel en tant que Gestionnaire Paie. Je suis disponible et recherche principalement dans le secteur de Beauvais (Oise) ou Fréjus (Var),



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

ADP Human Resources