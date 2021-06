Brigitte LETANG GERMANI

Après un BTS Comptabilité et Gestion, j'ai développé une solide expérience professionnelle dans le domaine administratif et financier, élargie aux fonctions de l'Assistanat de Direction en m'impliquant également au niveau communication et événementiel.



Actuellement responsable du poste Clients dans une PME du sud toulousain, j'assure l'ensemble de la facturation, de la saisie jusqu'au contrôle des règlements.

J'assure l'encaissement des règlements et j'effectue le recouvrement des créances par relances téléphoniques et écrites lorsque nécessaire. Je suis également les litiges.

J'établis le Décompte Général Définitif, la demande des Cautions bancaires ainsi que le recouvrement des retenues de garanties.

En complément de ces missions, je suis amenée à assurer diverses tâches administratives et comptables.

J'apporte les éléments nécessaires à l'établissement des situations et du bilan.



Réactive et autonome tout en aimant le travail d'équipe, mes capacités de synthèse et d'anticipation m'assurent une forte implication.



" Il faut savoir ce que l'on veut; quant on le sait, il faut avoir le courage de le dire; quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire."

Georges CLEMENCEAU



Mes compétences :

Aluminium

Architecte

Bâtiment

Conseil

Construction

Enveloppe du Batiment

Maitrise d'oeuvre

Marchés publics

Comptabilité clients

Facturation

Relance client