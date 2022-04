Brigitte MINCHELLA

Comptable Unique dans une société de 54 salariés, je suis également en charge d'une partie de la gestion.



Dynamique, sérieuse, autonome, adaptabilité.



Mon parcours de comptable unique s'est déroulé dans divers secteurs d'activités : Editeurs de logiciels, Sécurité Evénementielle et protection rapprochée, cabinet d'expertise comptable, industrie pharmaceutique. Le nombre de salariés variaient entre 5 et 60 personnes.



Titulaire du BTS CGO obtenu en 2011, complété par une formation informatique.

Logiciels connus : SAGE X3 - CEGID et CEGID cabinet - Ciel- Word-Excel-Powerpoint-