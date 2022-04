Brigitte MOURET

Actuellement consultante en prévention des risques psychosociaux, j'ai un parcours de plusieurs années dans le conseil et la recherche.

Au travers de la création d’une société, j’ai eu l’occasion d’aborder les différents aspects du conseil, de la création et de la fidélisation d’une clientèle jusqu’à la réalisation d’outillages adaptés aux demandes de mes clients et à leur suivi.

Mes expériences m’ont permis de maîtriser parfaitement les différentes postures du consultant, ce qui me permet d’offrir des prestations adaptées à mes clients, au contexte de leur demande et à leurs enjeux, et de favoriser la qualité du dialogue social. Recherche-action, diagnostic, études prospectives, intervention, médiation, coaching, formation, évaluation et outillage méthodologique sont autant de compétences développées dans ce parcours, qui me confère un profil spécifique. J'ai par ailleurs un certain nombre de publications à mon actif : articles, colloques, enquêtes, ou participation à des ouvrages collectifs.



Mes compétences :

Prévention des risques psychosociaux

Bien être au travail

Compétences pédagogiques et relationnelles

Accompagnement du changement

Sociologie des organisations

Diagnostic socio organisationnel et culturel

Psychosociologie

Formation

Dialogue social

Accompagnement

Prévention

Coaching

Harcèlement

Médiation