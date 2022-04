Brigitte MPOUAL AKANZOH

-1980-1990 :

*Licence et Maitrise és Sciences Economiques Université de BordeauxI.

*Formation en logistique industrielle à Sup de co Bordeaux.

-1990-1993: cadre marketing à BAT-Cameroun.

-1993 : création de la societé B.M.A qui s'est vite spécialisée dans le service administratif (médiation et intervention pour obtention de differents agréments et autorisations auprès de l'administration) et la réalisation des marchés publics.

-2009 :Formation du Groupe B.M.A.constitué des societés:

*BAKA.EVENT(evenementiel et tour opérator).

*GESIM (promotion des énergies renouvelables).

*NEGOD(import-export et intermédiation commerciale.

*SANAGA.LINES: transport .

-BMA cabinet de consultation et de médiation administrative.



Mes compétences :

Administration

Administratives

Evénementiel

L'Administration

Médiation

Organisé

procédures administratives

Résolution des conflits

Voyage