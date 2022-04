Brigitte PARNET EVAIN

Professeure de culture physique, formée par des kinésithérapeutes depuis 25 ans, instructeur Pilates depuis 13 ans , d'aqua-gym, fondatrice de la méthode NATAELLE (gym pré et postnatale) depuis 16 ans.

Je me suis spécialisée dans la gym corrective et le stretch postural, la prévention des problèmes de dos,

Je dispense des cours à domicile, dans de très jolis clubs et spa de Paris, je dispense aussi le Power Walk & Gym autour des lacs du bois de Boulogne.

Je suis diplômée d'Etat. J'adore mon métier et je souhaite l'exercer encore très longtemps, avec dynamisme, sourire et passion !



Auteure "ma gym spéciale grossesse" Editions First-Gründ mai 2013 10 euros : 11 programmes spécifiques aux périodes pré et postnatales. Aussi, deux programmes sont ajoutés pour toutes les femmes qui veulent garder un corps souple et tonique.



2013 : 5 mensuels dans Neuf Mois magazine : 4 pages avec photos et exercices détaillés.

Le dernier : Septembre 2013



J'ai fait 7 passages télé sur France 5 "Les Maternelles" dont lundi 4 février 2013 "le périnée" (revoir les maternelles Replay) Glissez le curseur et arrêtez-vous sur la 29ème minute.



J'ai 4 pages sur ma méthode dans le Neuf Mois magazine de janvier , février , avril, mai 2013.



Je participe à l'éléboration de nombreux articles pour les magazines féminins/Santé/sports...notamment pour le Neuf Mois magazines :

- 7 mensuels en 2010 avec 4 pages photos et articles ;

- janvier, février et mars 2011 avec 4 pages photos et articles.



Le 2 février, j'ai été invitée par France 5 pour l'émission "santé magazine" dans "allô docteur" 30 minutes de direct concernant le sport et la femme enceinte.



Je m'exerce aussi au yoga et envisage à long terme une formation solide pour évoluer vers plus de plénitude et vous la transmettre un jour....Je commence une formation longue de 2 ans en Yoga Thérapie. Je suis à l'écriture d'un second livre sur le dos.



Je suis aussi maman de trois adorables enfants (16,14 et 7 ans) et mon planning est agréablement chargé, j'ai 3 casquettes : professeure-épouse-maman!!!



PROCHAINE EVENEMENT : 1er octobre 2013 sur France 5 dans "Santé Magazine" avec Michel Cymès.

Un reportage sur "la posture et les abdominaux". Filmé chez moi dans mon centre à Boulogne.









Mes compétences :

Chroniqueuse

Education

Microsoft Dos