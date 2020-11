François DALOTEL

Ancien élève de l'Ecole Supérieure d'Etudes et de Recherches en Culture Physique, je suis titulaire, depuis 1988, d'un diplôme d'état d'enseignement. Depuis plus de 30 ans, j'enseigne en qualité de professeur de culture physique.



Le sens de ce métier n'étant plus véritablement compris de nos jours, il est bon de rappeler la définition de la culture physique. « c'est le développement rationnel du corps par des moyens appropriés et gradués ».



Ce n'est en rien une activité sportive. Pas plus que la kinésithérapie est une activité sportive. Mais, dans les deux cas le but est d'améliorer les capacités physiques chez l'être humain. Eux, auprès de personnes présentant des traumatismes et nous auprès des autres.



Je procède, en profession libérale (sans action commerciale), depuis l'ouverture de mon propre club « EQUILIBRE » en 1989 sur Aix-les-Bains, à des préparations physiques véritablement personnalisées.



Pour comprendre parfaitement de quoi il s'agit, ainsi que la philosophie de mon enseignement, je vous invite à aller sur mon site :



http://aixlesbains-forme.viabloga.com



Parallèlement je travaille également sur des concepts personnels d'entraînements et de programmes diététiques en ligne et sur application.



# 1 - Une application mobile professionnelle pour l'entrainement des abdominaux, avec des exercices, conseils, séances et un guide d'entrainement - ( TELECHARGEMENT GRATUIT ) :



https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_contact.kl7forme_abdominaux



# 2 - Deux sites d'articles professionnels consacrés à l'univers de l'entrainement des abdominaux :



https://www.kl7forme.com - et - https://www.abdominaux-plus.com



# 3 - Un site pour suivre des régimes personnalisés :



https://www.regimeorion.com





Sur Viadeo, ancien administrateur du hub "ABC des EXPERTS du sport et de ceux de la dimension physique ". Supprimé sur JDN.



Mes compétences :



Préparations physiques personnalisées

Préparations physiques sportives personnalisées

Programmes et suivis diététiques personnalisés