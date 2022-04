Brigitte PETIT

Initialement documentaliste dans un seul service de santé au travail (AIST 87), je travaille maintenant pour tous les services de santé au travail interentreprises de la région limousin (Creuse, Corrèze, Haute-Vienne et AMCO BTP).

Mes missions :

- Veille documentaire et réglementaire

- Recherches et assistance (droit du travail, santé, IST, iconographies ...)

- Recherches documentaires dans le domaine de la prévention des risques professionnels : interrogations de bases de données médico-scientifiques, recommandations de bonnes pratiques, littérature grise ...

- Conception de produits documentaires et de communication : affiches, dépliants, présentations.

- Gestion du site internet (Recherche, synthèse et rédaction d'articles, mise en ligne..)

- Gestion du compte Twitter

- Gestion et suivi de l'information sanitaire

- Gestion, traitement et diffusion de la documentation, revues...

Et tout le reste qui ne se voit pas mais qui ce fait quand même !

= > Membre du réseau d'Information en Santé au Travail (RIST)



L'infodoc glisse de plus en plus vers la comm. et serais intéressée par des échanges d'expériences dans ce domaine.



Mes compétences :

Communication

Curiosité

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies