Brigitte PIARRAT

Spécialiste en conduite du changement, en individuel comme en collectif, et mobilité, je travaille depuis la création de mon cabinet RH en 1989 sur le potentiel humain, les viviers de talents, la communication et l'accompagnement des salariés d'institutions et entreprises de toute taille, et professions libérales comme consultant-formateur et coach.

Depuis 2014, je me suis diversifiée par l alphabétisation à travers l autofiction et l autobiographie en individuel et en collectif pour le domaine associatif Puis en relations publiques pour associations et écrivains Avec événementiels en France, Paris, Marseille, le Croisic Et a Athenes en Grèce, Brasilia au Brésil Et àu Luxembourg

Mon activité plurielle se déploie entre :

- l animation d ateliers d écriture et d alphabétisation

- les relations publiques et l événementiel pour association, CAS Et écrivains et artistes

- le journalisme en appui à la création, écriture , Et rédaction de journaux associatifs

- le conseil

- l appui à la direction des entreprises en mutation

- Le coaching des managers, avec méthodes et outils du management collaboratif

- Le coaching des cadres à potentiel, en dynamisation de carrière ou en situation de blocage

- l aide à la gestion des carrières, la mobilité interne ou externe et les bilans de compétences pour tous

- l'enseignement en management à la Sorbonne depuis 1998 en master 2 SCPN 1er au classement SMBG



Mes compétences :

Management

Coaching en développement professionnel

Conduite du changement Humain

Conduite de Projet RH

Bilans de compétences et Coaching

Gestion des carrières

écriture littéraire et professionnelle

Éthique