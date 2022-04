Brigitte PLANTIL

Compétences

 Paie

.Calcul, gestion des éléments variables,

primes, acomptes, ancienneté, augmentations…

.Gestion et calcul des soldes de tout compte.

.Gestion des temps : CP, RTT, Annualisation.

.Déclaration, paiement des charges sociales,

mensuelles, trimestrielles et annuelles, caisse de

congé du bâtiment, DADSU.

.Gestion des évolutions légales et conventionnelles.

.Interface comptable, provisions, justification des

comptes.

 Administration du personnel

.Participation à l’élaboration des plans de formation

.Gestion et suivi des dossiers AT, maladie,

maternité, paternité, prévoyance.

.Suivi administratif des salariés : DUE, visite

médicale, saisie arrêt. Attestations diverses.

.Enquêtes, statistiques,

.Interlocuteur des salaries, (1% logement,Mutuelle,)

.Préparation de la retraite

.Paramétrage de la paye

 Formation

.Mise en place et gestion des contrats en alternances

suivit du C.I.F.et du DIF



