Brigitte POUTEAU

TESSCONSULT, service social interentreprises sur la région AUVERGNE RHONE ALPES et CENTRE VAL DE LOIRE, vous aide à la mise en place d'un service social du personnel personnalisé.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, vos salariés peuvent être soutenus dans les vicissitudes de leur vie professionnelle ou privée.

En soutien au RH dans la gestion quotidienne des salariés, interlocuteur privilégié de la médecine du travail, l'assistant social du travail, par sa déontologie et son expertise sociale devient incontournable.



-PERMANENCES SUR SITE

-PERMANENCES TELEPHONIQUES

-ACTIONS COLLECTIVES



UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS DIPLOMES D'ETAT VOUS PROPOSE SON EXPERTISE.



Quelques références :

CIE BOURSE, RSI , OAL , ENSAM, COATEX, Enseigne LEROY MERLIN, PREVIA etc.....



Affiliation à l'ARTSI (Association du réseau des travailleurs sociaux indépendants)

Co-fondatrice en mai 2016 du Gie SYNEXIAL - service social interentreprises national