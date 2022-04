Brigitte ROCHE

J'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que Secrétaire-Comptable dans des petites structures.

Chez Euromaster, j'ai commencé Assistante Commerciale pendant 10 ans, avec la gestion du personnel.

J'ai pris la direction de l'agence au bout de 10 ans d'expérience avec une bonne connaissance du milieu professionnel et du secteur d'activité.

Responsable du personnel, du compte d'exploitation, de la rentabilité du site, organisation du travail de l'agence, planning dépannage, congés, formation.

Je suis curieuse et je m'adapte vite.

Rigueur, travail et écoute sont les 3 termes qui me qualifient le mieux.

Maintenant, je souhaiterais utiliser mes compétences profession-

-nelles en tant que responsable d'une structure mais plus axée vers "l'humain".

Je suis bénévole à la Croix rouge d'Angoulême et de Chateauneuf en attendant de retrouver une activité et j'en retire de grandes satisfactions humaines



Mes compétences :

Communication

Ecoute

Impliquée

Organisée

Sens de l'écoute

