Brigitte ROGER

Aujourd'hui je me consacre à la communication d'une association culturelle qui soutient plusieurs groupes d'artistes et notamment SOIT DIT EN PASSANT (chansons françaises), elle est depuis peu association d'intérêt général.

L’histoire du groupe s’écrit comme souvent à la faveur d’une rencontre. Cette fois, Jean-Claude Roger, alors producteur et animateur d’une émission de jazz sur Radio Dialogue et par ailleurs auteur compositeur guitariste, reçoit Géraldine Bueno qui évolue au sein d’un groupe de gospel. Quelques temps plus tard ils décident de former un duo « Soit Dit En Passant » afin de développer un répertoire original de chansons françaises. Invité à intervenir sur 2 titres à l’occasion du premier spectacle, Jacques Bournot trompettiste et bassiste se joindra définitivement au duo. Le groupe s’élargira de nouveau avec le guitariste Norbert Lallemand qui a collaboré avec de nombreux artistes de la chanson dont Pierre Bachelet ou Didier Barbelivien. Pourtant il manquait encore cette mélancolie et cette palette de couleurs qui a donné son caractère si particulier à la chanson française, c’est sous les doigts de l’accordéoniste Christina Beoletto que le groupe a trouvé son univers.

Leur CD vient de paraître : Le jour et la nuit - 11 titres

Répertoire écrit et composé par J-Claude Roger

Norbert Lallemand et J-Claude Roger à la guitare, Jacques Bournot au bugle et à la basse, Christina Beoletto à l’accordéon fondent dans un même creuset des accents issus tantôt du jazz tantôt du classique pour inviter Géraldine Bueno à faire vibrer les mots sur les mélodies.

Au travers d’une succession de tableaux allant de la nostalgie à la joie faisant écho à une impétueuse nécessité d’un monde plus humain et solidaire, Soit Dit En Passant s’aventure sur un chemin parfois un peu rocailleux au fil duquel alternent les zones d’ombres et de lumière qui émaillent notre quotidien.

Ce CD est particulièrement recommandé aux amoureux de la chanson à texte, à ceux qui l’aime sans le savoir et à ceux qui ont envie de la découvrir.



Jean-Claude Roger

L’auteur compositeur et guitariste est issu du monde du jazz, après avoir consacré plusieurs années à la production et animation d’une émission de jazz à Radio Dialogue, il décide de s’investir dans l’écriture et la composition, ce premier CD est le fruit de son travail.

Géraldine Bueno

Au chant, Géraldine touche à plusieurs styles de musiques allant de la variété au jazz en passant par le gospel. Depuis 20 ans elle parcourt la région du Sud Est dans différentes formations. Elle reçoit une proposition de Jean-Claude pour travailler sur un répertoire inédit. Amoureuse de la chanson française, elle accepte d’emblée, occasion rêvée de s’approprier son répertoire. Une marche de plus qu’elle franchit dans ce nouveau CD.

les extraits de l'album:

