Brigitte SALAZAR

Riche de mes 20 années d'expérience en tant qu'assistante de direction dans de multiples domaines, je fais preuve d'une bonne capacité d'apatation, d'un management participatif et d'une bonne discrétion.

D'un tempérament franc et jovial, je suis une femme dynamique, rigoureuse et motivée.

Bonne communicante, je souhaiterai m'épanouir dans un nouveau projet professionnel qui exploiterai mon potentiel organisationnel et mon sens du contact.



Mes compétences :

Evénementiel

Microsoft Office - j@de - Chronos - GDA

Microsoft Office

Sieges

Un management