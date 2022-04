Brigitte SCHAFER

Après 5 ans dans la Grande Distribution en tant que manager, j'ai intégré un grand groupe bancaire en tant que gestionnaire administratif. Après 3 enfants, j'ai décidé de changer d'orientation professionnelle et j'ai créé mon entreprise de secrétariat aux entreprises en télétravail ou sur site. Mais au fil des années, il s'avère que je sois obligée de me déplacer au sein des entreprises pour effectuer ma prestation, à cause des logiciels ou modes de travail qui diffèrent d'une entreprise à l'autre. Cela me plaît beaucoup car cela me permet de voir tous les jours autre chose. ( Je n'aime pas la routine). Les prestations sont vraiment très variées et plaisantes.



Mes compétences :

Assistante

Téléprospection

Audit qualité

Appels d'offres privés et publics

Comptabilité ( préparation)