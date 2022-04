Brigitte Sigonney

« Vous voulez un intérieur contemporain, classique, design, exotique ou bien mélanger les styles ?



Je suis votre conseiller et le chef d’orchestre qui vous accompagne à chaque étape de la transformation.



Entourée d’un réseau de professionnels soigneusement sélectionnés pour leur fiabilité et la qualité de leur travail ;



Nous concevons et concrétisons ensemble le décor harmonieux qui vous correspond ».



« A votre écoute pour créer un nouvel intérieur qui vous ressemble »



Aménagement, rénovation ou simplement envie de changement ?

Vous souhaitez décorer votre intérieur mais hésitez peut-être à vous lancer, vous manquez de temps ou d’ idées…

www.1000maisons-deco.com



Contactez nous :

- Pour une mise en valeur avant de vendre ( Home Staging )



- Vous venez d'acheter un bien et vous n'avez pas le temps de vous occupez de la rénovation



- Vous souhaitez mettre votre bien en location ( Meublée ou location nu ) mais pour une cible de clientéle privilégié



Notre service « clés en main » vous propose une assistance complète :



rénovation, suivi de chantier, ameublement, décoration, installation et mise en location meublée, permettant de vous assurer une revalorisation de qualité, avec des budgets et des délais maîtrisés.

Chaque budget est possible !!

Le "beau" ne veut pas forcément dire cher !!!

Le tout est d'avoir des bonnes idées et de créer les bonnes harmonies



Contactez nous pour en parler



