Brigitte STRASSER

Mon parcours s'est toujours déroulé dans le monde de l'écrit, de l'édition et du livre, de mes années universitaires à aujourd'hui : Titulaire d'une DEA en Lettres modernes, libraire, journaliste spécialisée dans la rubrique Livres et Culture, responsable éditoriale dans une maison d'édition.



Si le rédactionnel et le livre occupent une place prépondérante, ils sont très intimement liés au relationnel. C'est pour rencontrer l'autre, pour échanger, transmettre, s'ouvrir, que j'aime tant les livres, les mots, la création, les débats d'idées. Je n'imagine pas l'un sans l'autre.



Je conçois le monde de l'édition, de la presse et de la communication comme un univers de rencontres, un carrefour de sensibilités, un partage de valeurs humaines, culturelles, universelles.



Mes compétences :

Art

Culture

Édition

Histoire

Histoire de l'art

Littérature

Presse

Rédactionnel

Relationnel