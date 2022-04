Brigitte TANCA

Après une carrière sportive,j'ai rejoint la société Aigle comme responsable de la promotion de 1983 à 1987.j'ai appris le métier en organisant aux côtes de François Jauffret des matches exhibitions de tennis avec de jeunes joueurs de tennis professionnels tels que Loïc Courteau, Jean-Marc Piacentile, Christophe Lesage..., des régates avec Marc Pajot, ou des démonstrations de planche à voile avec Fred Beauchêne. Attirée par le monde de la télévision, je rentre à France 3 au service variétés et divertissements comme chargée de production free lance, je travaille en parallèle pour Nicolas Hulot en organisant plusieurs années de suite les "Victors de l'Aventure". C'est en 1992 que je crée ma première agence:Joia communication, nous organisons des séminaires et des conventions... mais aussi des opérations plus spectaculaires comme la Mogul's master, compétition de ski de bosses dont Edgar Grospiron est le parrain. En 2002 je m'associe à Thierry Caroni ancien skipper professionnel pour créer VOILA L'IDEE, séminaires, conventions, anniversaire d'entreprises... en 2007 nous organisons les 80 ans d'ICF ( filiale immobilière de la SNCF), 1400 personnes à la Cité de l'Architecture. En 2009 je reprends mon indépendance et VOILA L'IDEE & Co voit le jour en pleine crise financière. Un joli réseau de compétences nait sur le Quai Le gallo, au bord de l'eau.Des compétences, comme les relations presse, les relations humaines, la photo, la vidéo, le coaching, le conseil en communication le conseil en image et l'organisation se regroupent pour surprendre,convaincre et séduire...A NOUS L'AVENIR!!!



