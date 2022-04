Brigitte THUILLIER

- Gérante d'une cave à vins "L'ETABL'Ô VINS" située à Saint-Sauveur (OISE) village à l'orée de la forêt de Compiègne.

- Diplômée de l'UNIVERSITE DU VIN DE SUZE-LA-ROUSSE (Drome) 2009.

- Juré au salon agricole de Paris

- Horaires d'ouverture : mercredi/jeudi de 17h-19h30

Vendredi/samedi : 9h30- 12h30 et 15h-19h30

Dimanche : 10h30-12h30

L'ETABL'Ô VINS propose :

- Toutes les régions viticoles françaises.

- 50% des vins dans la cave sont issus de l'agriculture biologique, raisonnée, bio dynamique,

- whisky, rhum, produits du terroir (terrines de canard, miel)etc....

- Proposition de vins pour mariage, inauguration, anniversaire, communion, baptême avec accords mets et vins, ou tout simplement un repas entre amis.

Je suis partie dans les régions françaises et tous les vins sont des coups de coeur, je ne peux pas vendre mes vins sans les avoir dégustés et choisis.

- Ateliers d'initiation à la dégustation :

"Découverte des régions viticoles françaises"

"Découverte des cépages", etc....

Acquérir les bases pour savoir parler du vin simplement. Etoffer son vocabulaire œnologique.

Identifier les arômes et les saveurs.

Le tout dans un esprit ludique.

Accords mets et vins.

Soirée de 2 à 3 heures avec dégustation des vins.

PUBLIC : Particuliers - soirée entres amis, anniversaires,etc..

Entreprises (CE - Séminaires)

Ou : A L'ETABL'Ô VINS - chez les particuliers, dans les entreprises.

"Accords mets et Vins"

Ateliers de cuisine avec William votre Traiteur.http://www.william-votre-traiteur.com

Private Kitchen Ateliers & Evènements Gourmands à 10km de Compiègne





- Membre du réseau d'affaires BNI Sud Oise Apremont.



Mes compétences :

Oenologie

Dégustation

Cuisine

Vente