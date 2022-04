Brigitte TOULLEC

De formation ingénieur agronome, j'ai débuté dans l'industrie agrochimique en 1996 chez Hoechst-Schering AgrEvo à Paris dans le département homologation à Paris sur une base de données préparant au passage à Caddy. Ensuite j'ai été en charge des dossiers d'homologation pour la zone Afrique de l'Ouest - Moyen Orient au sein de la même société. En 1998, j'ai travaillé sur les dossiers d'efficacité biologique pour AgrEvo France.

En 1999 j'ai rejoint la firme Sumitomo Chemical Agro Europe à Lyon où j'ai été en charge de la partie résidus dans les plantes (études et dossiers d'homologation) conjointement à la gestion de 2 substances actives au niveau européen (inscription à l'annexe I de la Directive 91/414 et Annexes III post Annexe I).

Fin 2004, je suis revenue à Paris où j'ai travaillé pendant 4 ans pour Makhteshim Agan France où j'étais responsable homologation des insecticides/fongicides.

Depuis 2009, je suis responsable technique homologation chez Staphyt (CRO) en télétravail et je m'occupe de dossiers d'homologation pour différents clients français ou européens.



Mes compétences :

Agronomie

Phytosanitaire