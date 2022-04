Brigitte TROUILLET

TransEvolution vous propose la maîtrise d’œuvre en transport et logistique…



Un interlocuteur unique.



Une structure légère et réactive.



Une entreprise 100% indépendante pour des prescriptions 100% impartiales.



Une expertise dans tous les domaines du transport et de la logistique : législatif, technique, commercial, douanier, etc.



Une structure totalement adaptée aux PME-PMI.



Mes compétences :

Logistique globale

Transports terrestre, maritime et aérien

Audit interne