Brigitte TRUMET

Expertise du Management de Transition en Marketing et Communication. Conduite du changement et gestion des urgences managériales.

Professionnelle du Marketing opérationnel et du développement produits et services sur les marchés B2C et B2B.



Compétences clés

1. Détecter, concevoir et piloter des projets de développement en Stratégie Marketing et Commerciale dans un contexte multi produits et multi canal.

2. Imaginer et implémenter des process innovants, leurs indicateurs de performance ; coacher et fédérer les équipes, les faire monter en compétence ainsi que les motiver à prendre en main ces nouveaux outils.

3. Accompagner l’entreprise et son comité de direction vers l’adaptation aux mutations des attentes clients dans le respect des valeurs de l’entreprise et des marques.

4. Concevoir, budgéter et mettre en place tous les aspects d’une politique d’image, de communication et de diffusion de produits et de services.

5. Maitriser l’ensemble des aspects et des outils du marketing relationnel clients : Marketing Direct. BDD, CRM, fidélisation, Internet, réseaux sociaux, applications mobiles.









Mes compétences :

E-commerce

CRM

Marketing direct

Presse

Réseaux sociaux

Manager de transition

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Études marketing

Marketing stratégique

Animation commerciale

Conduite du changement

Conduite de projet