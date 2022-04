Brigitte VAIRA-BETTENCOURT

Après une expérience de cinq ans au sein de la compagnie Air France, j'ai rejoint le Groupe Tuillet où je suis devenue associée.



Le Groupe Tuillet est un groupe pluridisciplinaire, spécialisé dans l'audit, le conseil et l'accompagnement, s'est organisé autour de 6 métiers : Audit, Risk Management, Corporate, Accompagnement, Systèmes d'Information et Actuariat.

Tuillet est un acteur de référence de longue date dans le secteur marchand et non marchand.



J'exerce au sein du Pôle Audit, Tuillet Audit, les missions de commissariat aux compte et de conseil.

L'offre de Tuillet Audit porte sur l'audit légal et contractuel, l'assistance aux direction comptables et financières et sur le transaction services.

Nos clients sont issus de tous secteurs d'activité : compagnies d'assurance et mutuelles, protection sociale, secteur public et organismes de sécurité sociale, entités du secteur médico-social et sanitaire, associations, industrie et services, distribution et commerce,...



Mes compétences :

Audit

Secteur public

Conseil

Diagnostic financier

Normes IFRS

Contrôle interne

Economie sociale

Assurance