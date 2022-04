Brigitte VAN AKEN

Mon expérience professionnelle notamment dans le secteur du tourisme me permet de bénéficier de connaissances solides tant en matière de ventes, de conseils, d'assistance, qu'en matière d'accueil.

Mes compétences alliées à mon dynamisme et à ma polyvalence sont un atout pour mener à bien les missions confiées.

Quadrilingue, à l'écoute, souriante, professionnelle et autonome, je m'adapte facilement.

Je possède un excellent relationnel et l'un de mes points forts est de savoir anticiper les besoins, de prendre des initiatives et d'atteindre des objectifs.



En charge de 250 locatifs, je gère en toute autonomie le planning, effectue les réservations, assure l'accueil des clients en renfort du front office.

Le suivi financier des réservations, la facturation, les relances débiteurs font également partie de mes taches ainsi que la comptabilité qui clôture la fin de la saison.



Autres taches sous ma responsabilité :

Représentant des propriétaires privés en location et maintenance sous contrat annuel.



Négociation des contrats TO, gestion des allotements



Collaboratrice directe du Directeur technique en ce qui concerne la maintenance des mobilhomes et l'intervention des équipes de ménage ainsi que la gestion du linge.



Mes compétences :

Secrétariat

Gestion de projet

Communication

Accueil

Comptabilité

Tourisme

Informatique

Planification