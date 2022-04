Brigitte VIGOT

Boethia : un service concurrentiel de qualité, en toute flexibilité !!





Vous souhaitez sortir du casse-tête quotidien de la gestion du temps et vous recentrer sur votre cœur de métier.



En faisant appel à Boethia, vous allez, enfin, pouvoir vous décharger de certaines tâches importantes mais chronophages, optimiser votre temps de travail et vous concentrer sur votre valeur ajoutée.



En effet, Boethia vous apporte les clés d’organisation et vous aide ainsi à gagner du temps dans la gestion de l'information (organiser vos documents, veille sur internet…), dans vos tâches administratives (courriers, rapports, écritures simples…) ou encore dans l’organisation d’un déplacement ou d’un événement.



Boethia se consacre avec énergie, rapidité, disponibilité et efficacité à prendre en compte toutes vos spécificités pour vous apporter une réponse sur mesure.



Pour en savoir plus je vous invite à visiter notre site internetArray, et à nous contacter.



En espérant vous rencontrer prochainement pour, ensemble, mettre en place une solution efficace et adaptée à vos besoins.



Mes compétences :

Word

Powerpoint

Excel

Recherche documentaire

Transcription

Revue de presse

Veille informationnelle

Télémarketing

Ecoute

Honnêteté

Loyauté

Générosité

Disponibilité

Pugnacité

Discrétion

Organisation

Service client