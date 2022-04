Brigitte VIMAL DE FLECHAC

Agent de voyages pendant des années, rompue aux techniques de vente, je suis désormais convertie aux nouvelles technologies et j'évolue depuis 2007 dans un environnement IT.

Mon dynamisme et ma ténacité me permettent de faire face à une concurrence très forte sans jamais me décourager.

Ce contexte me pousse à plus de créativité en tenant compte des contraintes d'une structure internationale que par ailleurs j'apprécie.

Au fil des annees, la vente est presque devenu un jeu.

Dernièrement j'ai suivi une formation sur le "change management" qui m'a beaucoup interessée. A cette occasion, j'ai réellement pris conscience de l'importance de la psychologie, à tous les niveaux, dans le process de vente.

Forte de toutes mes expériences, je me sens tout à fait prête aujourd'hui à relever de nouveaux défis avec davantage de responsabilités.



Mes compétences :

Curious

Impliquée

Organized

Vente

Développement commercial

Business development

Négociation

Communication

Informatique

Marketing