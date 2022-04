Brigitte VIRZI

53ans depuis peu, dynamique, sociable, positive et fonceuse, tenace ( optimiste le verre et toujours à moitié plein...)

divorcée depuis 7 ans , 1 enfant de 13 ans en 4° au Collège des Amandeirets à Chateuneuf.





1977 - 1989 :Location de voitures Europcar,budget,Avis)

1989 - 1990: PLEIN VENT - Commercial Sud Est

1990 à 2000: Service Commercial Cie Italienne de Tourisme Secteur sud Est ( TO italien)

2000 à 2002 : Directrice Commerciale Empreinte Voyages

Novembre 2002 : Création en novembre de la Sarl VIP

« Via Italia Promotion »



Mes compétences :

Accueil

Agritourisme

Hotels