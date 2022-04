Brincat THIERRY

Ancien Directeur d'un site de distribution de produits chimiques à LACQ(64)(site SEVESO),je développe pour la FRANCE deux types d'activités .



Le portail collaboratif en mode SaaS destiné aux services Qualité, Sécurité , Environnement des entreprises est un outil de gestion et de planification du plan d'action.Je commercialise ce logiciel développé par l'éditeur BlueKanGo.

https://bluekango.com

J'apporte au client conseil et expertise avec l'appui technique et logistique de BueKanGo en partenariat avec la Société REAGIIR FRANCE.



PHOS4ing propose des solutions techniques et marketing issuent de développements réalisés dans la grande distributions par la société GEMPSY. http://www.gempsy.com

Les applications industrielles sont nombreuses:geolocalisation;matériel destiné aux fabricants de contrôle d'acces ;support marketing avec une borne tactile interactive accompagnée d'un lecteur code barre.



Nous nous positionnons comme un accélerateur de projets.