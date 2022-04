Briqueteur BENOÎT

J'ai repris l'entreprise familiale "Imprimerie Briqueteur" avec mon épouse en 1997. 4 générations d'imprimeurs depuis le fondateur Edmond Briqueteur. Puis en 2005 l'idée nous est venu de créer une nouvelle sociétéArray en nous associant avec un imprimeur de Lille ayant le même profil, Bernard et son épouse Sylvie Blas.



Mes compétences :

Graveur tampons et plaques

Imprimeur offset et numérique

Imprimeur numérique grands formats