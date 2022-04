Brisseau ISABELLE

ANIMATRICE - AUTEURE-COMPOSITRICE-INTERPRETE - ACCOMPAGNATRICE D'EXPERIENCES DE VIE - COACHING HARMONIE

HARPES... VOYAGES... VERS LA LIBERTE D'ETRE - LA SENSIBILITE - L'AUTONOMIE

Des instruments atypiques et des lieux insolites pour tous les publics



POUR ANIMER, PARTAGER, VIVRE



- anniversaire, mariage, baptême, repas, chemin de deuil...

- détente, apaisement, émotions, massage sonore

- évasion, découverte, éveil musical



JE VOUS ACCOMPAGNE DANS LE LIEU QUE VOUS CHOISIREZ



- parc, jardin, rue, zoo, Ehpad, foyer, lieu de soin, entreprise, crèche, école, lycée, église, abbaye...

- maison de quartier, maison d'arrêt, musée, bateau, restaurant, salon de thé...



ET LE VOYAGE QUE VOUS CHOISIREZ



musical avec des instruments du monde :

- harpes, flûte chinoise hulusi, tambour (sonorité taiko japonnais), sanza, guimbardes, cloches...

- à travers différentes couleurs rythmiques du monde, composées, improvisées ou interprétées

(possibilité d'approcher les instruments après l'animation et de toucher les harpes)



un récit d’aventures seule, avec un sac à dos et petit budget :

- Transsibérien, lac Baïkal, Japon, Maroc, Sénégal, Inde, Népal, Vietnam, Thaïlande, Norvège, Irlande, Portugal, France.... avec diaporamas personnels



une balade musicale dans la nature :

- écoute, observation, initiation au chant des oiseaux…



un combi (clic) Westfalia Vw de 1978 :

- pour une balade en nature ou fêter une occasion spéciale​



une initiation découverte ou cours particuliers :

- sur harpe celtique, à pédales ou sans palettes

- pour lâcher prise, créer dans l'improvisation, s'ancrer avec le rythme, interpréter...

- aucune connaissance musicale n'est requise

- les cours incluent l'apprentissage du doigté des harpistes (possibilité de travailler sur partition en partie)



un voyage sonore Harp'monisation :

- dans un univers bienveillant



un accompagnement :

- invitation à oser sa singularité : lâcher les conditionnements et relations dissonantes, accueillir sa sensibilité et la protéger, vibrer la liberté d'être, vivre l'harmonie



une reconversion professionnelle :

- du salariat à l'entrepreneuriat



l'histoire d' une Vie :

- en mots et en musique



___________________________



CONSEIL-ASSISTANCE-FORMATION EN GESTION-COMPTABILITE-INTELLIGENCE FINANCIERE :

Sur la logique et le jeu de la gestion-comptabilité pour en comprendre le sens et devenir autonome (ABC de la comptabilité jusqu'au bilan et compte de résultat inclus)

Gestion : SR, CAF, SIG, Budget de trésorerie...

Fiscalité, paie et mathématiques financières en complément



Cours collectifs (en entreprise ou centre de formation) ou cours particuliers

Public : tous les niveaux (pas de prérequis) et tous les âges



Aide et assistance en :

Suivi administratif (achats, ventes, trésorerie, TVA, états de rapprochement...)

Utilisation de logiciels comptables (paramétrage-saisie-consultation-édition) et autres rattachés



Ma formation : BAC+5 filière expertise comptable (DESCF), formation continue au métier de formateur-manager et développement personnel

21 ans d'expérience en entreprise comme comptable et responsable comptable.

3 ans d'expérience comme formatrice en centres de formation professionnelle (AFPA, CNAM...).

13 ans d'expérience en développement personnel et voyages en sac à dos sur différents continents.



Mes compétences :

Coaching harmonie, pleine conscience (voyage, vie.

Musique (harpiste et multi instrumentiste)

Autonomie et intelligence financière

Comptabilité (Bilan et Compte de Résultat)

Auteure-compositrice-interprète

