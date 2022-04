Brisset ELODIE

Diplômée d'un Master 2 en Nutrition Humaine et Santé Publique, j'ai effectuée mon stage de fin d'année au sein de l'Association Nationale pour l'Education au Goût des Jeunes.

Au cours de cette expérience j'ai développé mes compétences en communication (organisation d'événement, gestion site web, campagnes d'information auprès des adhérents).



J'ai également eu plusieurs expériences en France et au Québec auprès de publics variés sur des actions de sensibilisation à l'équilibre alimentaire et à l'éveil sensoriel, création d'outils pédagogiques.



Je cherche aujourd'hui un poste dans le développement de projets en éducation alimentaire. Je suis mobile sur la France entière.



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

Nutrition

Communication nutritionnelle

Santé publique