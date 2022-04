Britt MERCIER

J’ai débuté ma carrière en tant que consultante en marketing chez Arthur Andersen à Paris. Pendant 10 ans, j’ai eu à aborder des problématiques et des univers complètement différents: grande distribution, secteur bancaire, cosmétique et même pétrole! Quel partage d’expérience ! D’autant que j’ai passé une partie de ces années sur la côte ouest américaine.



A mon retour, j’ai eu envie de mettre en pratique les méthodes que je conseillais à mes clients et je me suis intéressée à l’agro-alimentaire et au bio. Aujourd’hui la boucle est bouclée, forte de toutes ces expériences je veux en faire profiter les petites structures pour les aider elles aussi à se développer de manière pérenne.



