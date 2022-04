Brochier Cendre PATRICK

Dans le recouvrement et le contentieux depuis 25 ans, jai une connaissance dans les modes de recouvrement du credit a la consommation et jai la responsabilité de diffuser le métier auprès de quatre jeunes en formation en alternance afin qu'ils puissent appréhender au mieux le métier et réussir leur BTS.



Mais j'ai aussi une connaissance dans le contentieux sur les procédures d'éxecution auprés des officiers ministériels et des procédures auprés des tribunaux de commerce et d'instance.



En 2009 , mise en place du recouvrement sur le produit Location LLD et LOA. De 2014 jusqu'en juin 2016 mise en place du service recouvrement auprès des professionnels en LLD et LOA et recouvrement avec reprises de véhicules.



Depuis juin 2016, j'ai intégré le service contentieux afin d'animer un réseau d'huissiers et de gérer plus de 1200 dossiers en contentieux auprès des tribunaux d'instance.



Mes compétences :

professionnel passionné rigoureux