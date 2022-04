Brom HOMO NTSILA

Objet: stages



(Madame,monsieur),



Actuellement en cours d'étude en terminal (A) au complexe scolaire Joseph perfection, je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage conventionné d'une durée de 2 à 3 mois.



C'est donc tout naturellement que je me suis tourné vers votre entreprise dont le secteur d'activité correspond parfaitement à mes à mes aspirations professionnelles futures. Je serais honoré de pouvoir parfaire mes connaissances en intégrant votre équipe en tant que stagiaire.



Rigoureux et polyvalent, je serai ravi de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de mon cursus ainsi que mon profond enthousiasme à travailler à vos côtés je vous remercie vivement de l'attention portée à ma candidature. Je me tiens à votre disposition pour un entretien.



Dans l'attente de votre réponse,je vous prie d'agréer, madame, monsieur,l'expression de mon plus profond respect.



Homo Ntsila Brom

Tel:+242066124420

@homo_brom

Bromhomo@icloud.com