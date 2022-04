Brossard PASCAL

Je suis titulaire d'un BEP Dessinateur topographique et d’un BAC PROFESSIONNEL étude de prix organisation et gestion des chantiers, je me suis récemment formé à l’infiltrometrie des bâtiments et au diagnostic de performance énergétique DPE par rapport à la RT 2012.

Je jouis d'une solide expérience professionnelle en matière d'organisation et de suivi de chantiers et suis également en mesure de veiller à la coordination de l'intervention des différents corps de métiers. Tout d'abord dessinateur projeteur en bâtiment, j'ai rapidement aspiré à de plus amples responsabilités, et c'est par le travail assidu et la rigueur que j'ai réussi à être promu au rang de conducteur de travaux. Sur mon dernier poste, j’avais la gestion annuelle d’un portefeuille de 4 000 000.00 millions d’euros de chantiers en cours. Je suis actuellement libre et je suis à même de répondre à vos besoins dès que possible.

En matière de réhabilitation des bâtiments, j’ai eu l’occasion de réaliser plusieurs chantiers lors de ma période de maitre d’œuvre.