Brouillet CYRIL

Actuellement en poste dans l’industrie, mes fonctions riches et variées me permettent de mettre en valeur mes idées, de valoriser l'image de mon entreprise et d'affirmer son identité, telles sont mes compétences et mon rôle de responsable.



Je vais choisir et concevoir les supports de communication et étudier les moyens de réalisation comme :



• La création et suivi des sites Internet/Extranet



• Le développement des ventes par des actions commerciales :

- formation, argumentaire de vente,

- Réalisation Stand, vidéo dynamique

- Campagne de communication, visuel pochette

- Challenges, séminaires...



• Animation Flash

• La réalisation de catalogues, de documents d’aide à la vente, d'argumentaire de formation, ...

• Post-production After Effects

• Animation/Visuel 3D avant projet

• La prises de vues et retouches numériques

• Le montage pub pour les magasines,

• Des reportages photo/vidéo chez les clients,

• La création d'affiches et posters,

• La réalisation du packaging produit,

• La réalisation de présentations et d'outils PowerPoint riches

• L'illustrations pour les notices techniques,

• L'ergonomie des produits et le graphisme d’écran tactile,

• La coopération technique avec les filiales étrangères,

• La gestion et diffusion des différents supports de communication,



en direction des différentes cibles (filiales, distributeurs, clients finaux, salon et presse).



Mon esprit créatif, allié à une bonne maîtrise des outils informatiques de PAO sont des atouts qui permettent à mon entreprise d’avoir les compétences proche d’une agence de communication mais en interne !!



Mes compétences :

3D avec C4D

Communication

Création

Graphisme

Argumentaire de Vente

Illustration

3D

Web

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe After Effects

Montage vidéo

Premiere Pro CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6

Adobe Flash CS6

Adobe Photoshop CS6

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint