Bruay COMMERCES

L’ OFFICE DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES SERVICES



Crée en mars 2003 cette association se veut représentative des professionnels et des responsables de la ville, tous unis autour d’un projet : revitaliser le centre ville et les principaux quartiers commerçants



L’association a pour objet de :



- Représenter en qualité d’interlocuteur privilégié l’ensemble du tissu commercial, artisanal et des services de la commune de Bruay-La-Buissière auprès des partenaires concernés.



- Promouvoir et animer le centre-ville, ainsi que le commerce de proximité dans les différents quartiers de la ville de Bruay-La-Buissière, autour de son activité commerciale et artisanale, touristique et culturelle.



- Soutenir et pérenniser le commerce du centre-ville, ainsi que dans les différents quartiers de la ville de Bruay-La-Buissière.



- Manager les actions collectives de la municipalité, des chambres consulaires et des acteurs économiques de la ville.



- Contribuer à la notoriété et à la valorisation de l’image du centre-ville bruaysien.



- Etudier, être force de proposition, et accompagner la mise en œuvre d’actions d’animation et de communication concernant le commerce et l’artisanat local, notamment dans le cadre d’une convention de FISAC urbain (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce).





Si vous souhaitez participer à nos projets de revitalisation du coeur de ville en entreprenant à Bruay-La-Buissière, n'hésitez pas à nous contacter !



> > Office du Commerce, de l'Artisanat et des services

27, rue Doyelle

62700 Bruay-La-Buissière

ofcas@bruaylabuissiere.fr

03.21.56.75.45



A BIENTOT A BRUAY-LA-BUISSIERE !!!